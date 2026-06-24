ABD'den yeşil ışık: İran'ın Dünya Kupası'ndaki kısıtlamaları kalkıyor!

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynayan İran Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Milli Futbol Takımı'nın 26 Haziran'da Seattle kentinde oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son maçı öncesinde seyahat kısıtlamalarının hafifletileceği belirtildi.

İKİ GÜN ÖNCE SEYAHAT EDEBİLECEK

Açıklamada, İran futbol ekibinin cuma günü Mısır ile oynayacağı maçtan iki gün önce Seattle'a seyahat etmesine izin verileceği ve böylece takımın ilk iki maçına kıyasla ABD'de fazladan bir gün geçireceği ifade edildi.

Bununla birlikte, takımın, maçtan sonra yine de Meksika'nın Tijuana kentindeki ana kampına dönmesinin gerektiği kaydedildi.

Söz konusu değişiklik, İran'ın futbol federasyonunun turnuva boyunca takıma yapılan muameleyle ilgili FIFA'ya resmi bir şikayette bulunmayı planladığını açıklamasının ardından geldi.

ABD İZİN VERMEMİŞTİ

Beyaz Saray FIFA görev gücünün başkanı Andrew Giuliani, önceki günlerde politikanın değiştirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

ABD, Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde İranlı ekibin başlangıçta Arizona'da kamp yapmasına izin vermemiş, bundan dolayı mayıs ayının sonlarında kamp yeri Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana bölgesine taşınmıştı.