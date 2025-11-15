Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya'dan Gürcistan karşısında 4 gollü galibiyet!

İspanya'dan Gürcistan karşısında 4 gollü galibiyet!

15.11.2025 22:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanya'dan Gürcistan karşısında 4 gollü galibiyet!

İspanya, Gürcistan'ı Tiflis'te 4-0 mağlup etti ve Dünya Kupası elemelerindeki 5. maçını da kazandı.

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 4-0'lık skorla kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçında 5. galibiyetini 19 gol atıp kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti.

Gürcistan ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası şansını tamamen yitirdi.

İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak.

Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanında son maçına çıkacak. 

İlgili Konular: #İspanya #Gürcistan #2026 Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal gelişmesi!
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal gelişmesi! İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), 18 yaşındaki Barcelonalı oyuncu Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İspanya'da Yamal şaşkınlığı! 'Böyle bir durumla karşılaşmadım'
İspanya'da Yamal şaşkınlığı! 'Böyle bir durumla karşılaşmadım' İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Lamine Yamal hakkında konuştu.
Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'na yumurtalı saldırı!
Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'na yumurtalı saldırı! İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) cinsel saldırıdan hüküm giyen eski başkanı Luis Rubiales, kitabının tanıtımı sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.