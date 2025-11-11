Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal gelişmesi!

Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal gelişmesi!

11.11.2025 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal gelişmesi!

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), 18 yaşındaki Barcelonalı oyuncu Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Lamine Yamal'ın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Yamal'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Gürcistan maçlarında olmayacağı açıklandı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"RFEF Tıbbi Servisleri, 10 Kasım Pazartesi günü saat 13:47'de, milli takımın resmi kampının başladığı gün, Lamine Yamal'ın aynı sabah pubis bölgesindeki rahatsızlığının tedavisi için invaziv bir radyofrekans prosedürüne tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlıklarını dile getirmek istemektedir.

Söz konusu prosedür, milli takımın sağlık ekibine önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilmiş olup, prosedürün ayrıntıları ancak dün gece saat 22:40'ta alınan ve 7-10 gün dinlenme önerisini içeren bir raporla öğrenilmiştir.

Bu durum karşısında, oyuncunun sağlığı, güvenliği ve refahını her zaman ön planda tutan İspanya Futbol Federasyonu, oyuncuyu mevcut kadrodan çıkarma kararı almıştır.

Oyuncunun durumunun olumlu yönde gelişeceğini umuyor ve hızlı ve tam bir iyileşme diliyoruz."

İlgili Konular: #türkiye #İspanya #Lamine Yamal

İlgili Haberler

Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması!
Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması! Bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Bahis soruşturmasının ardından... Milli takım kadrosunda değişiklik!
Bahis soruşturmasının ardından... Milli takım kadrosunda değişiklik! A Milli Futbol Takımı, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ye sevk edilen Eren Elmalı'nın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Eren Elmalı'nın yerine milli takıma dahil edilen isim belli oldu!
Eren Elmalı'nın yerine milli takıma dahil edilen isim belli oldu! Bahis operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada adı geçmesi nedeniyle A Milli Futbol Takımı'ndan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine Mustafa Eskihellaç'ın kadroya dahil edildiği açıklandı.