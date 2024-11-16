İspanya, deplasmanda iki golle kazandı!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4.Grup maçında İspanya, deplasmanda Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya, deplasmanda iki golle kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:42

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4.Grup maçında İspanya, deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'ndaki mücadelede deplasman ekibi İspanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 15'te Mikel Oyarzabal ile 58'de Ayoze Perez kaydetti. Danimarka'nın tek golünü 84'te Gustav Isaksen attı.

İspanya, bu sonucun ardından puanını 13'e yükseltti. Danimarka, 7 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, İsviçre'yi konuk edecek. Danimarka, Sırbistan deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Danimarka #İspanya #uefa uluslar ligi

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