Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

25.06.2025 19:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.


İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.


Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.


Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.


Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.


Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.


İlgili Konular: #İspanya #Çekya #FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası