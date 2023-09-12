İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:47
İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak.

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İspanya, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 7-1 mağlup etmişti.

Güney Kıbrıs ise kendi evinde ağırladığı İskoçya'ya 3-0 mağlup olmuştu. 


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