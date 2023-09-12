İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak.
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İspanya, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 7-1 mağlup etmişti.
Güney Kıbrıs ise kendi evinde ağırladığı İskoçya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
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