İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:47

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:47

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak.

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İspanya, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 7-1 mağlup etmişti.

Güney Kıbrıs ise kendi evinde ağırladığı İskoçya'ya 3-0 mağlup olmuştu.