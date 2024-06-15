İspanya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:10
İspanya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, B Grubu'ndaki ilk maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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