İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa... Avrupa'da dev maç haftası!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:54

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:54

Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak.

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde birbirinden heyecanlı beş maç izleyebilecek.

İspanya La Liga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 17.15'te ağırlayacak.

PAZAR GÜNÜ DÖRT KRİTİK MAÇ OYNANACAK

İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinin 10. haftasında da 29 Ekim Pazar günü 4 önemli maçın heyecanı yaşanacak.

Premier Lig'de Manchester kenti takımlarının derbi mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden Manchester United, son şampiyon Manchester City'yi TSİ 18.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

İtalya Serie A'da da iki kritik maç oynanacak. Lider Inter, evi Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yla TSİ 20.00'de karşılaşacak. Son şampiyon Napoli ise lig ikincisi Milan'ı Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.45'te ağırlayacak.

Ligue 1'de ise bu sezon istikrarlı performans sergileyemeyen Fransa'nın iki köklü takımından Marsilya, son sıraya kadar gerileyen Olympique Lyon'u TSİ 22.45'te konuk edecek.