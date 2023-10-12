İspanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftasında kendi sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:38
İspanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Stephen Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İSPANYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

İspanya, gruptaki son maçında kendi sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 6-0 mağlup etmişti.

İskoçya ise Güny Kıbrıs Rum Yönetimi deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 


İspanya İskoçya 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) canlı Canlı yayın

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