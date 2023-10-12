İspanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftasında kendi sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Stephen Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İSPANYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
İspanya, gruptaki son maçında kendi sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 6-0 mağlup etmişti.
İskoçya ise Güny Kıbrıs Rum Yönetimi deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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