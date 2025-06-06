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İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

6.06.2025 17:39:00
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İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

Barcelona forması giyen Raphinha, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2024-2025 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

İspanya La Liga'da 2024-2025 sezonunun oyuncusu Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha seçildi.

La Liga'nın internet sitesinden sezonun oyuncusu ve teknik direktörü açıklandı.

LEEDS UNITED'DAN TRANSFER OLMUŞTU

2022'de İngiliz kulübü Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 36 maçta forma giyip 18 gol attı ve takımının şampiyonluğuna en çok katkı veren oyunculardan biri oldu.

FLICK VE YAMAL'A ÖDÜL

Sezonun teknik direktörü olarak Barcelona'nın Alman çalıştırıcısı Hansi Flick seçilirken, en iyi 23 yaş altı oyuncu ödülüne de Katalan ekibinin genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal layık görüldü.

Sezonun kurtarışı ödülünü Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak kazanırken, sezonun golü ödülünü ise Real Sociedad'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Sucic aldı.

İlgili Konular: #barcelona #la liga #Raphinha

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