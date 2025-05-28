Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal!

Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal!

28.05.2025 20:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal!

Barcelona ile 2031'e kadar sözleşme yenileyen Lamine Yamal, maaşıyla kulüp tarihine geçti. Henüz 17 yaşında olan genç yıldız, yıllık 40 milyon euroya varan geliriyle Barcelona kadrosunun en çok kazanan ismi oldu.

Barcelona'nın yeni nesil süper yıldızı Lamine Yamal, kulüple olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmasının ardından mali anlamda da rekor kırdı.

The Athletic'in haberine göre, Yamal'ın yeni sözleşmesi; yaklaşık 30 milyon euroluk sabit maaşın yanı sıra performans bonusları ve imza parasıyla birlikte toplamda yıllık 40 milyon euroya ulaşabilecek.

17 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sözleşmeyle birlikte takımın deneyimli golcüsü Robert Lewandowski'yi de geride bıraktı. Polonyalı yıldızın bu sezonki geliri yaklaşık 36 milyon euro seviyesindeyken, Yamal artık Barcelona'nın en çok kazanan futbolcusu konumunda.

Haberde ayrıca, genç futbolcunun yeni sözleşmeyle birlikte sahada daha fazla sorumluluk istediği de vurgulandı. Yamal'ın, özellikle frikik ve penaltı atışlarında daha çok söz sahibi olmak istediği ifade edildi.

Bir önceki sözleşmesinde yıllık 3 milyon euro kazanan Yamal, böylece maaşını neredeyse 10 kat artırmış oldu. Barcelona'nın geleceği olarak görülen genç yıldız, sahadaki performansının yanı sıra ekonomik anlamda da kulübün dikkat çeken figürü haline geldi.


İlgili Konular: #barcelona #transfer #Lamine Yamal

İlgili Haberler

Galatasaray'da koreografi hazırlığı!
Galatasaray'da koreografi hazırlığı! Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, sezonun son haftasında Başakşehir'i konuk edeceği maç öncesinde dev bir koreografiye hazırlanıyor. Tribünlere halatlar çekildi, taraftarlar büyük şovu bekliyor.
Thierry Henry'den Mikel Arteta eleştirisi
Thierry Henry'den Mikel Arteta eleştirisi Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in son üç yıldaki başarısızlığını eleştirdi.
UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı
UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı Real Betis ile Chelsea arasında bu akşam Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak olan UEFA Konferans Ligi finali öncesinde iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'kutlama' göndermesi!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'kutlama' göndermesi! Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunu kutlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.