İspanya Milli Takımı'ndan Rodri kararı!

6.10.2025 15:47:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen Rodri'nin sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Brentford ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Rodri, ülkesi İspanya'nın Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City'de bu sezon 7 maçta forma şansı buldu.

YAMAL DA KADRODA YOK

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.

