Cumhuriyet Gazetesi Logo
Monaco'dan Manchester City'ye son dakika sürprizi!

Monaco'dan Manchester City'ye son dakika sürprizi!

2.10.2025 09:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Monaco'dan Manchester City'ye son dakika sürprizi!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City, deplasmanda Monaco ile karşılaştı.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, İngiliz devinden 1 puanı son dakikada kurtardı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri gollerini 15 ve 44. dakikalarda Erling Haaland ile buldu.

90. DAKİKADA YIKILDI

Monaco ise Haaland'a karşılık 18. dakikada Jordan Teze ve 90. dakikada penaltıdan Eric Dier ile gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Monaco 1, Manchester City ise 4 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco, içerde Tottenham'ı ağırlayacak. Manchester City ise deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Manchester City #uefa şampiyonlar ligi #monaco

İlgili Haberler

Manchester United, Brentford deplasmanında kabusu yaşadı!
Manchester United, Brentford deplasmanında kabusu yaşadı! İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Brentford'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Arsenal sahasında Manchester City'ye diş geçiremedi!
Arsenal sahasında Manchester City'ye diş geçiremedi! İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City, 1-1 berabere kaldı.
Manchester City, Burnley'i rahat geçti
Manchester City, Burnley'i rahat geçti İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Burnley'i evinde 5-1 mağlup etti.