İspanya Süper Kupası Suudi Arabistan'da!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:36

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:36

İspanya Süper Kupası’nda yarı final ve final maçları Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇLAR AL-AWWAL PARK STADYUMU'NDA

Copa del Rey şampiyonu Real Madrid, geçen sene ligi üçüncüsü tamamlayan Atletico Madrid ile 10 Ocak Çarşamba günü yarı finalde karşılaşacak. Diğer finalist ise geride kalan sezonda Copa Del Rey finalisti Osasuna ile La Liga şampiyonu Barcelona arasında 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabaka sonrası belli olacak. Final heyecanı de 14 Ocak Pazar günü saat 20.00’de yaşanacak.

Tüm maçlar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ve Al Nassr'ın iç saha maçlarına çıktığı Al-Awwal Park Stadyumu’nda oynanacak.