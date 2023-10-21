Real Madrid, Sevilla'ya puan kaybetti!
Real Madrid, LaLiga 10. hafta maçında deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.
LaLiga 10. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı.
Sevilla ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu.
Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e çıkardı. Sevilla ise 9 puanda kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli
- Galatasaray'a ceza!
- SGK uzmanından 'emekli maaş' uyarısı
- 'Zenginlerin tekeline sokuluyor'
- NASA: ''Cüce gezegen Ceres'te yaşam ihtimali yüksek''
- Bir tek o isme dokunulmadı!
- İstanbul'da bu ilçeler karanlığa gömülecek...
- Dilan Polat ürünleri kullananlar dikkat! Yandınız