İspanya'da rüya devam ediyor! Girona liderliği bırakmıyor...
La Liga 13. hafta maçında Girona, deplasmanda Rayo Vallecano'yu geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 13. hafta maçında Rayo Vallecano ile Girona karşılaştı. Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan maçı Girona 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada 5. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle geriye düşen Girona, 42'de Artem Dovbyk, 65'de Savio'nun golleriyle öne geçti ve maçı kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Girona'da sezon başında takıma katılan Dovbyk, çıktığı 13. maçta yedinci golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Girona, puanını 34 yaparak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Rayo Vallecano 18 puanda kaldı.
Önümüzdeki maç haftasında Girona, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Rayo Vallecano, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.
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