İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:12

Güncelleme: 03.03.2024 - 09:12

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mestalla'da oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Real Madrid karşılaşmayı 2-2 beraberlik ile tamamlamayı bildi.

Real Madrid'in gollerini 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior kaydederken, Valencia'nın gollerini 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

Valencia'da Cenk Özkaçar 89. dakikada oyuna girerken, Real Madrid'de Arda Güler süre almadı.

İSPANYA'DA HAKEMDEN İNANILMAZ SON!

Maçın son saniyelerinde Valencia - Real Madrid maçında saha karıştı!

Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

JUDE BELLINGHAM'A KIRMIZI KART

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 66 puana ulaşırken, Valencia 37 puana ulaşmış oldu.