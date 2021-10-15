İspanya'da şoke eden olay! Camp Nou'daki ortam sağlıksız...
İspanyol devi Barcalona'nın stadı Camp Nou için geniş bir rapor tutuldu. Hazırlanan rapor doğrultusunda her anlamda sağlıksız bir ortam olduğu belirtildi.
Barcelona son bir yılı oldukça hareketli geçirdi. Yaşanan her bir olayda sportif ve ekonomik olarak darbe alan Barça için yeni bir araştırma yapıldı.
Lionel Messi'yi yaz aylarında kaybeden ve ekonomik krizle boğuşan Barcelona'da sportif anlamda da alınan kötü neticeler futbol dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri. Ancak Katalan devinin stadyumunda da bir problem var.
CAMP NOU'DA GÜVERCİN TEHLİKESİ
NTVSpor'da yer alan habere göre 2013 yılında bir denetim şirketi tarafından Camp Nou için geniş bir rapor tutuldu. Stadyumun iskeletiyle ilgili hazırlanan raporda Camp Nou'un hijyenik durumunun ciddi oranda sıkıntılı olduğu vurgulandı.
99 bin kapasiteli stadyumda kirişlerde ve tavan arasında 20 santimetreye ulaşabilen birçok güvercin yuvası bulundu.
Stadyumun bazı noktalarında yoğun bir koku oluştuğu öğrenilirken haşere oranının da yüksek olduğu bildirildi.
Hatta iddiaya göre stadyumda yuva yapan kuşların dışkılarının restoran bölümüne düştüğü ve insanlar açısından her anlamda sağlıksız bir ortam oluşturduğu haberde yer aldı.
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