İspanya'da son söz Beşiktaş'tan!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 06:24

Güncelleme: 05.10.2023 - 06:24

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımını 63-62 yendi.

Barselona'da Olimpic De Badalona Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 20-14 geride kapatan Beşiktaş Emlakjet, devreyi de 35-33 geride tamamladı.

Üçüncü çeyreği 53-49 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, dördüncü çeyrekte öne geçerek çekişmeye sahne olan son dakikalar sonunda karşılaşmadan 63-62 galip ayrıldı.