İspanya'da son söz Beşiktaş'tan!
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet, Joventut Badalona'yı 63-62 mağlup etti.
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımını 63-62 yendi.
Barselona'da Olimpic De Badalona Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 20-14 geride kapatan Beşiktaş Emlakjet, devreyi de 35-33 geride tamamladı.
Üçüncü çeyreği 53-49 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, dördüncü çeyrekte öne geçerek çekişmeye sahne olan son dakikalar sonunda karşılaşmadan 63-62 galip ayrıldı.
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