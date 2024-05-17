İspanya'ya Isco'dan kötü haber! Kırık var...
Real Betis'in Las Palmas ile oynadığı maçta sakatlanan Isco'nun baldır kemiğinde kırık tespit edildi.
Real Betis'te bu sezon harikalar yaratan Isco'dan kötü haber geldi.
Real Betis'in Las Palmas ile oynadığı maçta sakatlanan Isco'nun baldır kemiğinde kırık tespit edildi.
Ameliyat olacağı açıklanan İspanyol futbolcunun, büyük ihtimalle EURO 2024'ü kaçıracağı belirtildi.
Bu sezon 27 maçın 17'sinde maçın oyuncusu ödülünü kazanan Isco, Nisan ayında da La Liga'da ayın oyuncusu seçildi.
32 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 36 maçta forma giydi ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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