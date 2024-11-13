İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'de hedef Ansu Fati
Fenerbahçe ve Sevilla, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi kış transfer döneminde kiralamak istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalara başladı. İspanyol basınından yer alan habere göre; Fenerbahçe, Barcelona'dan Ansu Fati ile ilgileniyor.
Barcelona'nın mevcut kadrosunda süre bulmakta zorlanan 22 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertli takım, kış transfer döneminde kiralama teklifi yapacak.
Fenerbahçe ile birlikte Sevilla'nın da başarılı futbolcu için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.
22 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce yaşadığı sakatlık sebebiyle Aralık 2024'e kadar sahalardan uzak kalacak. İspanyol oyuncu, sakatlığı sebebiyle bu sezon toplam 11 maç kaçırdı.
Ansu Fati, Barcelona'da bu sezon 7 maçta 158 dakika sahaya çıkabildi. Barcelona'nın da fazla süre alamayan genç oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.
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