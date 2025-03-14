İspanyol basını duyurdu! La Liga ekibi Arda Güler'in peşinde..
Real Madrid'de beklenen çıkışı yapamayan Arda Güler'e La Liga ekibi Real Sociedad talip oldu.
Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri alamayan Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olabilir.
Geçtiğimiz sezonun sonlarında Carlo Ancelotti'nin verdiği fırsatları iyi değerlendiren genç yetenek, bu sezon beklenen çıkışı yapamadı.
İspanyol basınının haberine göre; Real Sociedad, Real Madrid'den milli yıldız Arda Güler'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.
20 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 29 resmi maçta toplam 1081 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı verdi. Ancak sahadaki etkisi beklentilerin gerisinde kaldı.
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