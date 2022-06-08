İspanyol basını yazdı: 'Beşiktaş, Sörloth ile anlaştı'
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'in 20 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Alexander Sörloth için flaş bir Beşiktaş iddiası gündeme geldi.
Beşiktaş, Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken forvet listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Bonservisi Leipzig'de olan, Real Sociedad'da kiralık forma giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü için İspanya'daki Beşiktaş iddiası manşet oldu. Real Sociedad'a yakınlığıyla bilinen San Sebastian gazetesi El Diario Vasco, Beşiktaş'ın Alexander Sörloth ile anlaştığını duyurdu.
"3 MİLYON EURO MAAŞ İLE ANLAŞMA"
Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Alexander Sörloth ile Beşiktaş'ın, yıllık 3 milyon Euro maaş karşılığında anlaştığı öne sürüldü.
"LEIPZIG İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın Leipzig ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Kiralık olarak gitmek istemeyen Alexander Sörloth için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.
Geride kalan sezon Real Sociedad'da 44 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 8 kez fileleri havalandırdı. Bir sezonluk Trabzonspor kariyerinde 49 maça çıkan Norveçli yıldız, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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