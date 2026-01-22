Galatasaray - Atletico Madrid maçının ardından... Ülke puanında son durum!

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları bugün sona erdi. Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti. Madrid, Simeone ile geçti. Galatasaray, Llorente'nin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yaptı ve play-off şansını son haftaya taşıdı. Galatasaray - Atletico Madrid maçı biter bitmez ülke puanı güncellendi.
İşte son durum:
6 - Hollanda - 66.096
7 - Portekiz - 63.667
8 - Belçika - 58.150
9 - TÜRKİYE - 48.325
10 - Çek Cumhuriyeti - 45.975
11 - Polonya - 44.500
12 - Yunanistan - 44.013