Galatasaray - Atletico Madrid maçının ardından... Ülke puanında son durum!

Galatasaray - Atletico Madrid maçının ardından... Ülke puanında son durum!

22.01.2026 09:36:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray - Atletico Madrid maçının ardından... Ülke puanında son durum!

Avrupa kupalarındaki maçlar bu hafta yeniden başladı. Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Dev maç biter bitmez ülke puanı güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları bugün sona erdi. Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti. Madrid, Simeone ile geçti. Galatasaray, Llorente'nin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yaptı ve play-off şansını son haftaya taşıdı. Galatasaray - Atletico Madrid maçı biter bitmez ülke puanı güncellendi.

İşte son durum:

6 - Hollanda - 66.096

7 - Portekiz - 63.667

8 - Belçika - 58.150

9 - TÜRKİYE - 48.325

10 - Çek Cumhuriyeti - 45.975

11 - Polonya - 44.500

12 - Yunanistan - 44.013

İlgili Konular: #galatasaray #atletico madrid #uefa ülke puan sıralaması

