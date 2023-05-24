İspanyol futbolcu Jordi Alba'dan Barcelona'ya veda
İspanyol futbolcu Jordi Alba'nın sezon sonunda İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'dan ayrılacağı açıklandı.
Barcelona, takımın deneyimli oyuncularından Jordi Alba'nın sezon sonunda takıma veda edeceğini açıkladı.
Katalan devinden yapılan açıklamada, İspanyol sol bekin 2024'e kadar olan sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Barcelona, Alba'nın sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını kaydetti.
6 YILDA 18 KUPA
Barcelona altyapısından yetişen ve daha sonra Gimnastic, Valencia gibi takımların formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu, 2012'de Katalan devine geri dönmüştü.
Geride kalan 11 yılda Barcelona'da 458 maça çıkan Jordi Alba; 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 5 Copa Del Rey olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.
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