İspanyol golcü Diego Costa, Wolves'a transfer oldu

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton, serbest oyuncu statüsünde yer alan golcü oyuncu Diego Costa ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:45
İspanyol golcü Diego Costa, Wolves'a transfer oldu
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İspanyol golcü Diego Costa, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Wolves, tecrübeli forvet Diego Costa ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.

Daha önce İngiltere'de Chelsea ve İspanya'da Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, en son Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı forması giyiyordu.


Diego Costa wolverhampton transfer

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