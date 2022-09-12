İspanyol golcü Diego Costa, Wolves'a transfer oldu

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:45

İspanyol golcü Diego Costa, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Wolves, tecrübeli forvet Diego Costa ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.

Daha önce İngiltere'de Chelsea ve İspanya'da Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, en son Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı forması giyiyordu.