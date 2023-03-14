İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ATP tarihine geçti

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarında 100 galibiyete en hızlı ulaşan ikinci isim oldu.

AA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:40
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ATP tarihine geçti
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ATP turnuvalarındaki 132. maçına çıkan Carlos Alcaraz, 100. galibiyetini alarak en hızlı dalya diyen 2. erkek tenisçi oldu.

Indian Wells Masters Turnuvası'nda Tallon Griekspoor'u 2-0 (7-6, 6-3) yenen 19 yaşındaki Alcaraz, son 16 turuna yükseldi.

Dünya sıralamasının 2. basamağındaki İspanyol raket böylece John McEnroe'dan (131 maç) sonra ATP düzeyinde 100 galibiyete en hızlı ulaşan 2. tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Carlos Alcaraz

EN GENÇ DÜNYA 1 NUMARASI OLMUŞTU

Alcaraz bu alanda Andre Agassi (135), Rafael Nadal (137), Mats Wilander ve Jimmy Connors (138), Boris Becker (140), Novak Djokovic (143), Roger Federer (169) gibi yıldız isimleri geride bıraktı.

2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu.


Carlos Alcaraz ATP tenis

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