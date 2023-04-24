İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Barcelona Açık'ta üst üste ikinci zaferini yaşadı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:27

Güncelleme: 24.04.2023 - 07:27

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.

Rakibini 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Alcaraz, kupanın sahibi oldu.

Carlos Alcaraz

Bu turnuvada geçen yılın ardından ikinci kez zirveye uzanan 19 yaşındaki tenisçi, kariyerinde 9. ATP turnuvası şampiyonluğuna ulaştı.

Alcaraz ile Tsitsipas, sakatlıkları devam eden Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal'ın yer alamayacağı 26 Nisan'da başlayacak ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'a da seribaşı olarak katılacak.

HOLGER RUNE, BMW AÇIK'TA YENİDEN ZİRVEYE ÇIKTI

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ATP 250 organizasyonu BMW Açık'ın finalinde ise Danimarkalı Holger Rune ile Hollandalı Botic van de Zandschulp karşı karşıya geldi.

Rakibinin dört maç puanını çeviren dünya 7 numarası 19 yaşındaki Rune, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve turnuvada art arda ikinci zaferini yaşadı.

Danimarkalı tenisçi 4. kez ATP Turu kupası kaldırdı.