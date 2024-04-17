İspanyol tenisçi Nadal, Barcelona Açık'a 2. turda veda etti

Yayınlanma: 17.04.2024 - 19:30

Güncelleme: 17.04.2024 - 19:30

37 yaşındaki Nadal, Barcelona kentinde düzenlenen ve 12 kez şampiyonluk yaşadığı toprak kort turnuvasının ikinci turunda Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaştı.

1 saat 52 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan 4 numaralı seribaşı Alex de Minaur, son 16 turunda Daniel Altmaier-Arthur Fils maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.