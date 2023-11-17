İspanyol yıldızdan Arda Güler'e büyük destek!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:23

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:23

Real Madrid forması giyen Dani Carvajal, 3. kez sakatlanan Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'e destek verdiğini söyleyen İspanyol futbolcu, "Arda Güler'i cesaretlendirmek için yanına gittim. Sakin olmasını, bunun bir süreç olduğunu, bazen vücudun uyum sağlaması gerektiğini ve daha güçlü dönmek için elinden gelen her şeyi yapmasını söyledim. Ona, "Yalnız değilsin ve bunu yaşayan tek kişi sen değilsin" dedim" sözlerini kullandı.

Öte yandan Arda Güler, İspanyol muhabirden gelen "İyileşme sürecin nasıl gidiyor?" şeklinde gelen soruya, "İyi" cevabını verdi.