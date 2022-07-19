İspanyollardan flaş Edison Cavani iddiası! Fenerbahçe'ye geliyor...
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Uruguaylı forvet Edinson Cavani'yi transfer etmeye çok yaklaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken dış basından Sarı-lacivertliler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve sözleşme imzalamaya çok yaklaşan Edinson Cavani, Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin araya girmesiyle son anda tercihini İspanyol ekibinden yana kullandı.
Daha önce Unai Emery ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışan Cavani, o dönemde gösterdiği performans ile Fransız ekibinin tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başarmıştı. Haberde, Villarreal'in Paco Alcacer ile yollarını ayırır ayırmaz Cavani'yi açıklayacağı ifade edildi.
34 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, geçtiğimiz sezon Manchester United ile çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
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