İsrail, Belçika'yı devirdi ama yetmedi!

İsrail, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

İsrail, Belçika'yı devirdi ama yetmedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:41

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İsrail ile Belçika karşı karşıya geldi. Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki İsrail 1-0'lık skorla kazandı.

İsrail'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Yarden Shua kaydetti.

GALİBİYET YETMEDİ

Bu sonuçla birlikte 4 puanda kalan Belçika, 3. sırada bitirdi. Belçika, A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacak.

Kazanmasına karşın 4 puanla son sırada kalan İsrail ise B Ligi'ne düştü.


Etiketler: #israil #Belçika #uefa uluslar ligi

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