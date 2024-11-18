İsrail, Belçika'yı devirdi ama yetmedi!
İsrail, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı Belçika'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İsrail ile Belçika karşı karşıya geldi. Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki İsrail 1-0'lık skorla kazandı.
İsrail'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Yarden Shua kaydetti.
GALİBİYET YETMEDİ
Bu sonuçla birlikte 4 puanda kalan Belçika, 3. sırada bitirdi. Belçika, A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacak.
Kazanmasına karşın 4 puanla son sırada kalan İsrail ise B Ligi'ne düştü.
Etiketler: #israil #Belçika #uefa uluslar ligi
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