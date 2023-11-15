İsrail - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 7. hafta maçında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, deplasmanda Alon Hazan'ın ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.
İSRAİL - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Macaristan'da bulunan Pancho Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İSRAİL - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İsviçre, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Beyaz Rusya ile 3-3 berabere kalmıştı.
İsrail ise Kosova deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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