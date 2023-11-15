İsrail - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 7. hafta maçında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:52
İsrail - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, deplasmanda Alon Hazan'ın ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İSRAİL - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan'da bulunan Pancho Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İSRAİL - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İsviçre, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Beyaz Rusya ile 3-3 berabere kalmıştı.

İsrail ise Kosova deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


israil isviçre EURO 2024 canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella, EURO 2024'teki favorisini açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella, EURO 2024'teki favorisini açıkladı!
Vincenzo Montella'dan EURO 2024 değerlendirmesi: 'Turnuva bize yeni fırsatlar verecek'

Vincenzo Montella'dan EURO 2024 değerlendirmesi: 'Turnuva bize yeni fırsatlar verecek'
İsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

İsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

En Çok Okunan Haberler