İsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde yer alan İsrail'in iki maçını Macaristan'da oynayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:40
İsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak
Abone Ol google-news

UEFA'dan yapılan açıklamada, I Grubu'nda yer alan İsrail'in 15 Kasım'da İsviçre, 18 Kasım'da ise Romanya ile yapacağı eleme maçlarının Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacağı kaydedildi.

3 bin 816 kişilik stattaki maçlar, seyircili olacak.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkede yapılması planlanan tüm müsabakaları ertelemişti.


israil uefa 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Macaristan

En Çok Okunan Haberler