İsrail, EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:40

Güncelleme: 31.10.2023 - 21:40

UEFA'dan yapılan açıklamada, I Grubu'nda yer alan İsrail'in 15 Kasım'da İsviçre, 18 Kasım'da ise Romanya ile yapacağı eleme maçlarının Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacağı kaydedildi.

3 bin 816 kişilik stattaki maçlar, seyircili olacak.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkede yapılması planlanan tüm müsabakaları ertelemişti.