İsrail paylaşımı yapmıştı: Başakşehir'den Eden Karzev kararı
Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, İsrailli futbolcusu Eden Karzev ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.
Rams Başakşehir Kulübü, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'i gönderme kararı aldı.
Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.
Başakşehir Kulübü, bu gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür" denildi.
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