Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti: UEFA'nın taziye mesajına Mohamed Salah'tan sert yanıt!

İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti: UEFA'nın taziye mesajına Mohamed Salah'tan sert yanıt!

9.08.2025 19:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti: UEFA'nın taziye mesajına Mohamed Salah'tan sert yanıt!

UEFA, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistin'in Pele'si Suleiman al-Obeid için taziye mesajı paylaştı. Mohamed Salah ise gönderiye dikkat çeken bir yanıt verdi.

UEFA, Filistin'in Pele'si olarak bilinen Suleiman al-Obeid'in İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Ancak paylaşımda, Obeid'in ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

SALAH'TAN SERT SORU

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Salah'ın bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

İlgili Konular: #israil #uefa #filistin #mohamed salah

İlgili Haberler

Barış Alper:
Barış Alper: "Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar" Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da 2 gol, 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle!
Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle! Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilyalı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaray, İlkay Gündoğan'la prensipte anlaştı. Türk asıllı Alman yıldız için yüksek maaş teklif eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile pazarlıklara başlayacak.