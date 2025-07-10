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İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Orkun Kökçü transferinde sona doğru!

İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Orkun Kökçü transferinde sona doğru!

10.07.2025 14:53:00
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Cumhuriyet Spor
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İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Orkun Kökçü transferinde sona doğru!

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi için Benfica ve milli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Öte yandan Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geleceği gün ve milli futbolcu için düzenlenecek imza töreninin tarihi belli oldu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir mesai harcadığı Orkun Kökçü'de artık günleri sayıyor.

Öte yandan Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını duyurdu. Milli futbolcunun, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacağından bahsedildi.

25+5 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralacak ve başarılı futbolcunun 25+5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. 

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yle ise yıllığı 5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme yapacağı aktarıldı.

10 NUMARALI FORMA VE KAPTANLIK

Yine haberde Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'ye 10 numaralı formayı vereceği ve milli futbolcuyu büyük olasılıkla kaptan yapacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Bu arada O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü transferi perşembe günü tamamlanacak ve milli futbolcu cuma günü İstanbul'a gelecek.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN İMZA TÖRENİ

Hollanda basınından 1908'in haberine göre ise Beşiktaş, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda Orkun Kökçü için imza töreni düzenleyecek.

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