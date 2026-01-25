İstanbul BBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu'ndan TRT'ye tepki! 'Yine maçımız yayınlanmayacak'

İstanbul BBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TRT'ye tepki gösterdi.

Aslanoğlu, yaptığı paylaşımda İBB Spor Kulübü'nün bu sezon oynadığı 17 maçın da TRT'den yayınlanmadığını belirterek, "Ligde tek maçı televizyonda yayınlanmayan yine biziz. Olsun ne olursa olsun milli takımlarımıza ve Türk sporuna hizmete sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdem Aslanoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün İBBSK Spor Kulübü olarak Efeler Ligi’nde 16. hafta maçına çıkacağız. Kupada Halkbank’ı yendiğimiz karşılaşma dahil 17 maç.

Vergilerini bizim de verdiğimiz, takımda oynayan genç milli oyuncularımızın da verdiği TRT’de yine maçımız yayınlanmayacak. Bu arada Galatasaray da kusura bakmasın, kupada kurada ellerimle onları çektiğim için maçları yine TVF Voleybol TV’de.

Ligde tek maçı televizyonda yayınlanmayan yine biziz. Olsun ne olursa olsun milli takımlarımıza ve Türk sporuna hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Bu kulüp İstanbul halkının, biz emanetçisi olmaya devam edeceğiz."