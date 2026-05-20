İstanbul'da farklı zafer: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.

İngiliz ekibine İstanbul'daki finalde galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emialiano Buendia ve 58. dakikada Morgen Rogers attı.

25 YIL SONRA EN GENÇ İSİM

Aston Villa'nın üçüncü golünü atan Morgan Rogers, 2001 UEFA Kupası finalinde Liverpool adına Alaves'e karşı gol atan Steven Gerrard'dan (20 yaş 351 gün) bu yana bir büyük Avrupa finalinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.

UNAI EMERY'DEN 5. KUPA

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bu kupayla birlikte rekorunu geliştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olan Emery, İstanbul'da 5. kupasını kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan İspanyol teknik adam, 5. kez sahadan kupayla ayrıldı.

44 YIL SONRA AVRUPA KUPASI

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanan Aston Villa, İstanbul'daki bu zaferle birlikte 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterdi.

İSTANBUL'DA YİNE İNGİLİZLER KAZANDI

İstanbul'da oynanan UEFA finallerindeki İngiliz üstünlüğü Aston Villa'nın kupayı kazanmasıyla birlikte sürdü.

İngiliz ekipleri, İstanbul'da oynanan 5 finalden 4'ünü kazanma başarısı gösterdi.