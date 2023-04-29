İstanbul Yarı Maratonu ne zaman, saat kaçta? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da koşulacak.

World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride yer alan İstanbul Yarı Maratonu, 60 farklı ülkeden 12.300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi 9 yarı maratonu arasında gösterilen İstanbul Yarı Maratonu; katılımcılara 21K, 21K Paten ve 10K’lık kategorilerde yarışma imkanı tanıyor.

Tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olan parkuru ve eşsiz Haliç manzarasıyla sporculara benzersiz bir deneyim sunan İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü 07.30’da paten yarışıyla başlayacak. 10K yarışı 08.10’da başlarken, elit atletler ve 21K startı 09.30’da verilecek. 18. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayımlanacak.

İstanbul Yarı Maratonu güzergahındaki yollar 30 Nisan Pazar günü 05.30 ile 13.30 arası trafiğe kapalı olacak. Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.

İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası Fatih İlçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Buradan başlayan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nden devam edecek.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından "U" dönüşü yaparak geri dönecek. Koşucular, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı’ya kadar devam edecek ve yarış başladığı noktada son bulacak.

İSTANBUL YARI MARATONU GEÇMİŞİ

1987 yılında Haliç Yarı Maratonu adı altında düzenlenen etkinliğe 1993 yılına kadar aynı isimle devam edildi. 17 yıl ara verdikten sonra, 2010 yılında 22 ülkeden 1.500 civarında atletin katılımıyla 8. Haliç Yarımaratonu adı altında yeniden yapılmaya başlandı.