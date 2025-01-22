Adı Galatasaray ile anılıyordu: Fenerbahçe Milan Skriniar'ı imza için İstanbul'a getiriyor!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:03

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:03

Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

Sarı-lacivertli takım, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor" denildi.

Oyuncu bugün 15.30 sularında sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Fenerbahçe'nin Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı öğrenildi.

MOURINHO ARAYIP İKNA ETTİ

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu.

Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 maça çıktı. Sloven oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.