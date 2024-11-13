İstanbul'a zafer ile dönüyor! Anadolu Efes, Baskonia engeli aşmasını bildi!
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Baskonia'yı deplasmanda 89-84 mağlup etti.
THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Baskonia'yı 89-84 yendi.
Lacivert beyazlılar, ilk çeyreği 24-21, ilk yarıyı ise 46-39 önde kapattı. Ev sahibi Baskonia, üçüncü çeyreği 24-19 önde kapattı ve son çeyreğe girmeden önce farkı 2'ye indirdi (63-65). İspanya temsilcisinin son çeyrekte öne geçtiği sekanslar olsa da Anadolu Efes mağlubiyete izin vermedi ve maçı 89-84 kazandı.
İstanbul ekibi, THY Euroleague'de 5. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes'in galibiyetinde Elijah Bryant 20 sayı, 8 ribaund, 6 asistle oynarken, Darius Thompson 18 sayı, 4 asistle katkı yaptı.
Etiketler: #anadolu efes #Baskonia #thy euroleague
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