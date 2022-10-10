İstanbul'da ilklerin gecesi! Başakşehir'e Sivasspor şoku...

10 Ekim 2022 Pazartesi, 22:10

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivaspor 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. İki maçtır puan alamayan Sivasspor böylelikle şanssızlığını kırmış oldu ve sezonun ilk üç puanını kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve böylelikle Süper Lig'de namağlup ekip kalmadı.

Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken Başekşehir ise 17 puanda kaldı ve zirve yarışında önemli bir yara aldı.