İstanbul'da Miguel Crespo için kritik görüşme!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:36

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo için kritik bir görüşme gerçekleşecek. Performansıyla dünya devlerini peşine takan Portekizli futbolcunun menajeri Domingos Lopes İstanbul'a davet edildi.

İSPANYA, FRANSA VE ALMANYA'DAN TALİP VAR

Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Crespo için gelen tekliflerin tamamı masaya yatırılacağı gibi oyuncunun 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin uzatılması için de görüşülecek.

Crespo'ya İspanya, Fransa ve Almanya'dan ciddi tekliflerin geldiği biliniyor. Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid ile Sevilla oyuncu için teklifte bulunmuştu.

ARA DÖNEMDE SATILMASI DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Takvim'deki habere göre kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiler, Fenerbahçe'nin Crespo'yu ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmediği yönünde. Tüm teklifler sezon sonunda değerlendirmeye alınacak.

Yine gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak. Ancak öncelikle Crespo'nun 2024'te sona erecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması hedefleniyor.