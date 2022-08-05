İstanbulspor, 17 sezon sonra Süper Lig'de
İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.
İstanbulspor, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.
Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.
İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.
İstanbulspor, 1. Lig kadrosuyla sezona giriyor
Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.
İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.
Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu