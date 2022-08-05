05 Ağustos 2022 Cuma, 21:30

İstanbulspor, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.

İstanbulspor, 1. Lig kadrosuyla sezona giriyor

Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.