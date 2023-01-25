İstanbulspor ayrılığı açıkladı
İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcu Aldin Cajic ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Aldin Cajic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hariç 2017'den bu yana sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki futolcuya teşekkür edildi.
Cajic'in 6 sezonda 125 maça çıktığı ve 30 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon İstanbulspor formasıyla 8 Süper Lig müsabakasında görev yaptı.
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