İstanbulspor ayrılığı açıkladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 23:48

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 23:48

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Aldin Cajic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hariç 2017'den bu yana sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki futolcuya teşekkür edildi.

Cajic'in 6 sezonda 125 maça çıktığı ve 30 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon İstanbulspor formasıyla 8 Süper Lig müsabakasında görev yaptı.