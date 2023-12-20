İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, hakem kararına tepki olarak takıma maçı bıraktırdı: Sahadan çekildiler
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında İstanbulspor - Trabzonspor maçı, 74. dakikada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun oyuncularına ‘soyunma odasına gidin’ talimatını vermesiyle yarıda kaldı.
Trabzonspor, 68’de Onuachu’nun golüyle 2-1 öne geçerken İstanbulsporlu oyuncular, gol öncesi oyuncuları Loshaj’a Mendy’nin faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti. Ancak hakem Ali Şansalan, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve ‘çarpışma’ olarak değerlendirip sanrtayı gösterdi. Pozisyona sinirlenen ve hakemin verdiği kararı beğenmeyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Sarı-Siyahlıları sahadan çekti. Simon Deli, Sarıalioğlu’nu diz çöküp kararından vazgeçirebilmek için uğraştı ama sonuç değişmedi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inip Ecmel Faik Sarıalioğlu’nu sahaya dönmeleri için ikna etmeye çalıştı. Ev sahibi ekipten Mehmet Yeşil sahaya dönerek hakem Ali Şansalan’ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.
Ardından Şansalan ve yardımcı hakemler soyunma odasına gitti.
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