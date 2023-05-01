İstanbulspor, Giresunspor'u tek golle geçti

İstanbulspor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 22:22
İstanbulspor, Giresunspor'u tek golle geçti
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Eze attı. Giresunspor, mücadelede bir penaltıdan yararlanamadı. Rijad Bajic'in 17. dakikada kullandığı penaltıdan İstanbulspor kalecisi David Jensen gole izin vermedi.

10 KİŞİ TAMAMLADI

İstanbulspor, 50. dakikada VAR incelemesinin ardından Simon Deli'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, ligde 32 puana yükseldi. Giresunspor, 27 puanda kaldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacağı için doğrudan hanesine 3 puan yazdıracak. Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


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