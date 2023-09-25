İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi şok ayrılık
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
İstanbulspor, Galatasaray maçı öncesi şok bir ayrılığa hazırlanıyor.
BeIN Sports'un haberine göre, İstanbulspor ile Fatih Tekke'nin yolları ayrıldı.
Fatih Tekke ve İstanbulspor yönetiminin fesih görüşmeleri aktarılırken, bu görüşmelerin sonrasında resmi ayrılık açıklamasının gelmesinin beklendiği de ifade edildi.
2022/23 sezonunun başında üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçen Tekke, sarı siyahlı takımın başında 30 maça çıkarken, 1.07 puan ortalaması tutturdu.
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