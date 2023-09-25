İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi şok ayrılık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:30
İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi şok ayrılık
Abone Ol google-news

İstanbulspor, Galatasaray maçı öncesi şok bir ayrılığa hazırlanıyor.

BeIN Sports'un haberine göre, İstanbulspor ile Fatih Tekke'nin yolları ayrıldı. 

Fatih Tekke ve İstanbulspor yönetiminin fesih görüşmeleri aktarılırken, bu görüşmelerin sonrasında resmi ayrılık açıklamasının gelmesinin beklendiği de ifade edildi. 

2022/23 sezonunun başında üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçen Tekke, sarı siyahlı takımın başında 30 maça çıkarken, 1.07 puan ortalaması tutturdu. 


Player Alanı
istanbulspor Fatih Tekke galatasaray

İlgili Haberler

Ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi belli oldu!

Ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi belli oldu!
Samsunspor - İstanbulspor maçına erteleme kararı

Samsunspor - İstanbulspor maçına erteleme kararı
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Boyumuz rakiplere göre kısa'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Boyumuz rakiplere göre kısa'

En Çok Okunan Haberler