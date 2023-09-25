Son Dakika: İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi.
İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
BU SEZONKİ 4 MAÇTA GALİBİYET YOK
İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı.
Sarı-siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.
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