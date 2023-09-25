Son Dakika: İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:29
Son Dakika: İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi
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Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi.

İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BU SEZONKİ 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.


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Fatih Tekke istanbulspor ayrılık süper lig

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